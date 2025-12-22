Milano 17:35
44.594 -0,37%
Nasdaq 21:22
25.452 +0,42%
Dow Jones 21:22
48.372 +0,49%
Londra 17:35
9.866 -0,32%
Francoforte 17:35
24.284 -0,02%

New York: risultato positivo per Merck

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della società chimico-farmaceutica, con una variazione percentuale del 2,10%.

Il confronto del titolo con il Dow Jones, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Merck rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Allo stato attuale lo scenario di breve di Merck rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 104,2 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 101,3. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 107,2.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
