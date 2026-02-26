Milano 17:35
47.426 +0,54%
Nasdaq 18:41
24.908 -1,66%
Dow Jones 18:41
49.291 -0,39%
Londra 17:40
10.847 +0,37%
Francoforte 17:35
25.289 +0,45%

New York: rosso per Merck
Ribasso composto e controllato per la società chimico-farmaceutica, che presenta una flessione del 2,56% sui valori precedenti.
