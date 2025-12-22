New York: scambi al rialzo per Synopsys

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del fornitore di software destinati ai produttori di semiconduttori
, con una variazione percentuale del 2,88%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Synopsys
più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico di Synopsys
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 483 USD, mentre il primo supporto è stimato a 469,5. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 496,5.
