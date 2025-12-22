New York: scambi negativi per Eversource Energy

(Teleborsa) - Sottotono il distributore di energia elettrica e gas naturale
, che passa di mano con un calo del 2,86%.
La tendenza ad una settimana di Eversource Energy
è più fiacca rispetto all'andamento dell'S&P-500
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo scenario tecnico di Eversource Energy
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 64,23 USD con area di resistenza individuata a quota 66,15. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 63,21.
