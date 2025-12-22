Milano 17:35
44.594 -0,37%
Nasdaq 21:23
25.460 +0,45%
Dow Jones 21:23
48.375 +0,50%
Londra 17:35
9.866 -0,32%
Francoforte 17:35
24.284 -0,02%

New York: Stanley Black & Decker sale verso 77,94 USD

Migliori e peggiori, In breve
New York: Stanley Black & Decker sale verso 77,94 USD
Brillante rialzo per l'azienda attiva nella produzione di utensili, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 6,17%.
Condividi
```