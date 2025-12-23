Analisi Tecnica: indice DAX del 22/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 22 dicembre
Seduta trascurata per il principale indice di Francoforte, che archivia la giornata con un timido -0,02%.
Tecnicamente, il DAX è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 24.394,7, mentre il supporto più immediato si intravede a 24.066,9. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 24.722,5.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)