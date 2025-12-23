Milano 15:30
44.611 +0,04%
Nasdaq 22-dic
25.462 0,00%
Dow Jones 15:30
48.288 -0,15%
Londra 15:30
9.869 +0,04%
Francoforte 15:30
24.323 +0,16%

Analisi Tecnica: indice DAX del 22/12/2025

Finanza
Analisi Tecnica: indice DAX del 22/12/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 22 dicembre

Seduta trascurata per il principale indice di Francoforte, che archivia la giornata con un timido -0,02%.

Tecnicamente, il DAX è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 24.394,7, mentre il supporto più immediato si intravede a 24.066,9. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 24.722,5.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```