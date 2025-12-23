Milano
15:33
44.625
+0,07%
Nasdaq
15:33
25.459
-0,01%
Dow Jones
15:33
48.288
-0,15%
Londra
15:33
9.867
+0,01%
Francoforte
15:33
24.318
+0,14%
Martedì 23 Dicembre 2025, ore 15.49
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Giornata cauta per Hong Kong (-0,14%)
Borsa: Giornata cauta per Hong Kong (-0,14%)
L'Indice Hang Seng termina gli scambi a 25.764,77 punti
In breve
,
Finanza
23 dicembre 2025 - 09.25
Non si allontana dalla parità Hong Kong, che mostra un deludente -0,14%, archiviando la seduta a 25.764,77 punti.
