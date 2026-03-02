Milano 27-feb
0 0,00%
Nasdaq 27-feb
24.960 -0,30%
Dow Jones 27-feb
48.978 -1,05%
Londra 27-feb
10.911 +0,59%
Francoforte 27-feb
25.284 0,00%

Borsa: A picco Hong Kong, in forte calo dell'1,59%

L'Indice Hang Seng chiude a 26.205,98 punti

In breve, Finanza
Borsa: A picco Hong Kong, in forte calo dell'1,59%
Giornata da dimenticare per Hong Kong, che riporta un -1,59% e termina gli scambi a 26.205,98 punti.
Condividi
```