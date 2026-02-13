Milano 12-feb
46.223 0,00%
Nasdaq 12-feb
24.688 -2,04%
Dow Jones 12-feb
49.452 -1,34%
Londra 12-feb
10.402 0,00%
Francoforte 12-feb
24.853 0,00%

Borsa: A picco Hong Kong, in forte calo dell'1,76%

L'Indice Hang Seng chiude a 26.556,87 punti

Giornata da dimenticare per Hong Kong, che riporta un -1,76% e termina gli scambi a 26.556,87 punti.
