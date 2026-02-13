Milano
12-feb
46.223
0,00%
Nasdaq
12-feb
24.688
-2,04%
Dow Jones
12-feb
49.452
-1,34%
Londra
12-feb
10.402
0,00%
Francoforte
12-feb
24.853
0,00%
Venerdì 13 Febbraio 2026, ore 07.19
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: A picco Hong Kong, in forte calo dell'1,76%
Borsa: A picco Hong Kong, in forte calo dell'1,76%
L'Indice Hang Seng chiude a 26.556,87 punti
In breve
,
Finanza
13 febbraio 2026 - 05.20
Giornata da dimenticare per Hong Kong, che riporta un -1,76% e termina gli scambi a 26.556,87 punti.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Perde molto Hong Kong, in calo del 2,40%
Borsa: Perde molto Hong Kong, in calo del 2,07%
Borsa: Chiusura in rosso per Hong Kong, in calo dell'1,13%
Borsa: Sotto la parità Hong Kong, in calo dello 0,48%
Altre notizie
Borsa: Discesa moderata per Hong Kong, in ribasso dello 0,27%
Borsa: Discesa moderata per Hong Kong, in ribasso dello 0,28%
Borsa: Chiusura negativa per Hong Kong, in ribasso dell'1,27%
Borsa: Chiusura negativa per Hong Kong, in ribasso dell'1,08%
Borsa: Sotto la parità Hong Kong, in calo dello 0,55%
Borsa: Discesa moderata per Hong Kong, in ribasso dello 0,24%
Guide
Novità pensioni 2026: cosa cambia e requisiti per andare in pensione
I requisiti per andare in pensione nel 2026 restano quelli già noti, ma si sono chiuse definitivamente le scorciatoie sperimentali che avevano ampliato le uscite negli ultimi anni.
leggi tutto