Milano 15:35
44.628 +0,08%
Nasdaq 15:35
25.479 +0,07%
Dow Jones 15:35
48.271 -0,19%
Londra 15:35
9.870 +0,04%
Francoforte 15:35
24.319 +0,14%

Debole la seduta a Eurozona per l'EURO STOXX Media

Si muove al ribasso l'indice del settore Media europeo, che perde lo 0,42%, scambiando a 302,01 punti.
