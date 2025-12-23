Milano 15:36
GOLD del 22/12/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 22 dicembre

Prepotente rialzo per il metallo giallo, che archivia la sessione con una salita bruciante del 2,43% sui valori precedenti.

Lo status tecnico dell'oro è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 4.490,9, mentre il primo supporto è stimato a 4.349,5. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 4.632,2.


