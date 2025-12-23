Milano 17:35
44.607 +0,03%
Nasdaq 22:00
25.588 +0,50%
Dow Jones 22:00
48.442 +0,16%
Londra 17:35
9.889 +0,24%
Francoforte 17:35
24.340 +0,23%

New York: andamento negativo per Synopsys

Migliori e peggiori
New York: andamento negativo per Synopsys
(Teleborsa) - Composto ribasso per il fornitore di software destinati ai produttori di semiconduttori, in flessione del 2,02% sui valori precedenti.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Nasdaq 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Synopsys rispetto all'indice di riferimento.


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 476,5 USD, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 468,2. L'equilibrata forza rialzista di Synopsys è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 484,8.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
