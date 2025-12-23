Milano 17:35
44.607 +0,03%
Nasdaq 22:00
25.588 +0,50%
Dow Jones 22:00
48.442 +0,16%
Londra 17:35
9.889 +0,24%
Francoforte 17:35
24.340 +0,23%

New York: movimento negativo per Axon Enterprise

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il fornitore di soluzioni tecnologiche per le forze dell'ordine, che presenta una flessione del 2,37% sui valori precedenti.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Axon Enterprise più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Lo status tecnico di Axon Enterprise è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 600,9 USD, mentre il primo supporto è stimato a 578,5. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 623,3.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
