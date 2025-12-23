Milano 15:37
44.635 +0,09%
Nasdaq 15:37
25.488 +0,10%
Dow Jones 15:37
48.268 -0,20%
Londra 15:37
9.876 +0,10%
Francoforte 15:37
24.327 +0,18%

PALLADIUM del 22/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 22 dicembre

Rialzo marcato per il metallo prezioso, che archivia la sessione in utile dell'1,43% sui valori precedenti.

L'esame di breve periodo del palladio classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 1.785,8 e primo supporto individuato a 1.648,3. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 1.923,3.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
