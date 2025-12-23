PALLADIUM del 22/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 22 dicembre
Rialzo marcato per il metallo prezioso, che archivia la sessione in utile dell'1,43% sui valori precedenti.
L'esame di breve periodo del palladio classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 1.785,8 e primo supporto individuato a 1.648,3. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 1.923,3.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)