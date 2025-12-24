Analisi Tecnica: indice DAX del 23/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 23 dicembre
Frazionale rialzo per il principale indice di Francoforte, che mette a segno un modesto profit a +0,23%.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 24.466,6, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 24.087,1. L'equilibrata forza rialzista del DAX è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 24.846.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)