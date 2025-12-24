Milano 23-dic
44.607 +0,03%
Nasdaq 23-dic
25.588 +0,50%
Dow Jones 23-dic
48.442 +0,16%
Londra 23-dic
9.889 +0,24%
Francoforte 23-dic
24.340 +0,23%

L'Indice Hang Seng prende il via a 25.774,14 punti

Borsa: Andamento laterale per Hong Kong (0%)
Inizio di seduta fiacca per l'indice Hang Seng, che riporta un cauto 0%, a quota 25.774,14 in apertura.
