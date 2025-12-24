GOLD del 23/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 23 dicembre
Seduta positiva per il metallo giallo, che avanza bene e porta a casa un +0,95%.
Il quadro tecnico di breve periodo dell'oro mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 4.536,9. Rischio di discesa fino a 4.383,7 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 4.690,1.
