New York: positiva la giornata per Costco Wholesale

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Balza in avanti il gestore di una serie di catene di ipermercati, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,42%.

La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del Nasdaq 100. Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.


Analizzando lo scenario di Costco Wholesale si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 863,9 USD. Prima resistenza a 881,5. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 852,3.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
