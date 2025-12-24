Milano 23-dic
New York: scambi in positivo per Viatris

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della società farmaceutica, con una variazione percentuale del 2,58%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Viatris più pronunciata rispetto all'andamento dell'S&P-500. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Allo stato attuale lo scenario di breve di Viatris rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 12,55 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 12,06. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 13,03.

