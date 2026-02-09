New York: senza freni Viatris

società farmaceutica

(Teleborsa) - Effervescente la, che scambia con una performance decisamente positiva del 5,14%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Tecnicamente,è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 15,59 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 14,87. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 16,31.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)