Milano 9-feb
46.823 +2,06%
Nasdaq 9-feb
25.268 +0,77%
Dow Jones 9-feb
50.136 +0,04%
Londra 9-feb
10.386 +0,16%
Francoforte 9-feb
25.015 +1,19%

New York: senza freni Viatris

Migliori e peggiori
New York: senza freni Viatris
(Teleborsa) - Effervescente la società farmaceutica, che scambia con una performance decisamente positiva del 5,14%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'S&P-500. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Viatris rispetto all'indice di riferimento.


Tecnicamente, Viatris è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 15,59 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 14,87. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 16,31.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```