Milano 9-feb
46.823 +2,06%
Nasdaq 9-feb
25.268 +0,77%
Dow Jones 9-feb
50.136 +0,04%
Londra 9-feb
10.386 +0,16%
Francoforte 9-feb
25.015 +1,19%

In evidenza Viatris sul listino di New York

Ottima performance per la società farmaceutica, che scambia in rialzo del 5,38%.
