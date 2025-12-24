Milano 23-dic
44.607 0,00%
Nasdaq 19:00
25.656 +0,27%
Dow Jones 19:02
48.731 +0,60%
Londra 13:35
9.871 -0,19%
Francoforte 23-dic
24.340 0,00%

Petrolio a 58,27 dollari alle 19:30

Energia, In breve, Finanza
Petrolio a 58,27 dollari alle 19:30
Prezzo del greggio Wti a 58,27 dollari per barile alle 19:30.
Condividi
```