Milano 17:35
44.117 +1,39%
Nasdaq 20:20
25.129 -0,27%
Dow Jones 20:20
48.364 -0,19%
Londra 17:35
9.751 +1,06%
Francoforte 17:35
24.230 +0,18%

Petrolio a 57,08 dollari alle 15:40

Prezzo del greggio Wti a 57,08 dollari per barile alle 15:40.
