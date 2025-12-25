Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 24/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 24 dicembre
Discesa moderata per il petrolio quotato all'ICE di Londra, che chiude la giornata del 24 dicembre con una variazione percentuale negativa dello 0,37% rispetto alla seduta precedente.
Lo scenario di medio periodo del greggio ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 63,26. Supporto a 60,49. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 66,03.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)