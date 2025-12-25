Milano 23-dic
44.607 0,00%
Nasdaq 24-dic
25.656 0,00%
Dow Jones 24-dic
48.731 +0,60%
Londra 24-dic
9.871 0,00%
Francoforte 23-dic
24.340 0,00%

Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 24/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 24 dicembre

Appiattita la performance dell'Eurostoxx 50, che porta a casa un modesto -0,05%.

Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva dell'Eurostoxx 50. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 5.757. Primo supporto a 5.739. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 5.731.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
