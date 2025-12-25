Milano 23-dic
44.607 0,00%
Nasdaq 24-dic
25.656 0,00%
Dow Jones 24-dic
48.731 +0,60%
Londra 24-dic
9.871 0,00%
Francoforte 23-dic
24.340 0,00%

Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 24/12/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 24 dicembre

Allunga timidamente il passo l'indice nipponico, che termina la seduta con un modesto progresso dello 0,28%.

Lo status tecnico di breve periodo del Nikkei 225 mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 50.840. Rischio di eventuale correzione fino al target 49.618. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 52.062.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
