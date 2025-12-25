Milano 23-dic
44.607 0,00%
Nasdaq 24-dic
25.656 0,00%
Dow Jones 24-dic
48.731 +0,60%
Londra 24-dic
9.871 0,00%
Francoforte 23-dic
24.340 0,00%

GOLD del 24/12/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 24 dicembre

Seduta sostanzialmente invariata per il metallo giallo, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,14%.

Lo status tecnico di breve periodo dell'oro mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 4.532,8. Rischio di eventuale correzione fino al target 4.379,6. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 4.685,9.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
