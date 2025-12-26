Milano 23-dic
44.607 0,00%
Nasdaq 20:32
25.668 +0,05%
Dow Jones 20:32
48.646 -0,17%
Londra 24-dic
9.871 0,00%
Francoforte 23-dic
24.340 0,00%

New York: scambi al rialzo per Dentsply Sirona

Scambia in profit il leader mondiale nella produzione di prodotti e attrezzature per la cura dentale e l'igiene orale, che lievita del 2,31%.
