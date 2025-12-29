Milano 17:35
44.436 -0,38%
Nasdaq 22:00
25.526 -0,46%
Dow Jones 22:00
48.462 -0,51%
Londra 17:35
9.867 -0,04%
Francoforte 17:35
24.351 +0,05%

New York: andamento negativo per Dentsply Sirona

Migliori e peggiori
New York: andamento negativo per Dentsply Sirona
(Teleborsa) - Ribasso per il leader mondiale nella produzione di prodotti e attrezzature per la cura dentale e l'igiene orale, che presenta una flessione del 2,56%.

L'andamento di Dentsply Sirona nella settimana, rispetto all'S&P-500, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Il quadro tecnico di breve periodo di Dentsply Sirona mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 11,4 USD. Rischio di discesa fino a 11,13 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 11,66.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```