Milano 16:20
47.224 -0,43%
Nasdaq 16:20
24.924 -0,44%
Dow Jones 16:20
48.841 -1,33%
Londra 16:20
10.892 +0,42%
Francoforte 16:20
25.284 -0,02%

New York: si muove a passi da gigante Dentsply Sirona

Seduta decisamente positiva per il leader mondiale nella produzione di prodotti e attrezzature per la cura dentale e l'igiene orale, che tratta in rialzo del 12,90%.
