Milano 17:35
44.436 -0,38%
Nasdaq 22:00
25.526 -0,46%
Dow Jones 22:00
48.462 -0,51%
Londra 17:35
9.867 -0,04%
Francoforte 17:35
24.351 +0,05%

New York: brillante l'andamento di Devon Energy

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Rialzo marcato per la società attiva nell'esplorazione e produzione di petrolio e gas naturale, che tratta in utile dell'1,81% sui valori precedenti.

Il movimento di Devon Energy, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento dell'S&P-500, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.


Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Devon Energy, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 36,03 USD. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 36,53. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 35,74.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
