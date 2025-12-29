New York: giornata depressa per Tesla Motors

(Teleborsa) - Pressione sull'azienda attiva nel settore automotive
, che tratta con una perdita del 2,39%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Tesla Motors
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Tesla Motors
. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Tesla Motors
evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 467,6 USD. Primo supporto a 461,6. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 459,3.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)