Milano 17:35
44.436 -0,38%
Nasdaq 22:00
25.526 -0,46%
Dow Jones 22:00
48.462 -0,51%
Londra 17:35
9.867 -0,04%
Francoforte 17:35
24.351 +0,05%

New York: giornata depressa per Tesla Motors

Migliori e peggiori
New York: giornata depressa per Tesla Motors
(Teleborsa) - Pressione sull'azienda attiva nel settore automotive, che tratta con una perdita del 2,39%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Tesla Motors, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Tesla Motors. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Tesla Motors evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 467,6 USD. Primo supporto a 461,6. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 459,3.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
