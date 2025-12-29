New York: performance negativa per Nvidia

chipmaker

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il, che mostra un decremento del 2,09%.L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista dipiù pronunciata rispetto all'andamento del. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.Lo status tecnico di breve periodo dellamette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 188,2 USD. Rischio di eventuale correzione fino al target 185,4. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 191,1.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)