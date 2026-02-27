New York: performance negativa per Nvidia

(Teleborsa) - Rosso per il chipmaker
, che sta segnando un calo del 3,21%.
La tendenza ad una settimana di Nvidia
è più fiacca rispetto all'andamento del Dow Jones
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 177,5 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 181,5. Il peggioramento della società di chip
è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 176,1.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)