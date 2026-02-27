Milano 17:40
47.210 -0,46%
Nasdaq 21:07
24.868 -0,66%
Dow Jones 21:07
48.814 -1,38%
Londra 17:46
10.911 +0,59%
Francoforte 17:35
25.284 -0,02%

New York: performance negativa per Nvidia

Migliori e peggiori
New York: performance negativa per Nvidia
(Teleborsa) - Rosso per il chipmaker, che sta segnando un calo del 3,21%.

La tendenza ad una settimana di Nvidia è più fiacca rispetto all'andamento del Dow Jones. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 177,5 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 181,5. Il peggioramento della società di chip è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 176,1.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```