New York: risultato positivo per Diamondback Energy

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il produttore americano di petrolio e gas naturale
, che tratta in utile dell'1,93% sui valori precedenti.
Il trend di Diamondback Energy
mostra un andamento in sintonia con quello del Nasdaq 100
. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.
Il quadro tecnico di Diamondback Energy
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 147,9 USD con tetto rappresentato dall'area 149,8. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 146,7.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)