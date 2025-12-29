New York: rosso per Wynn Resorts

società che gestisce una importante catena di Casino

(Teleborsa) - Composto ribasso per la, in flessione dell'1,80% sui valori precedenti.L'andamento dinella settimana, rispetto all', rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.Il quadro tecnico dellasuggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 120,9 USD con tetto rappresentato dall'area 123,6. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 119,7.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)