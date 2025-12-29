New York: rosso per Wynn Resorts

(Teleborsa) - Composto ribasso per la società che gestisce una importante catena di Casino
, in flessione dell'1,80% sui valori precedenti.
L'andamento di Wynn Resorts
nella settimana, rispetto all'S&P-500
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Il quadro tecnico della compagnia con sede a Las Vegas
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 120,9 USD con tetto rappresentato dall'area 123,6. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 119,7.
