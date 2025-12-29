Milano 17:35
44.436 -0,38%
Nasdaq 22:00
25.526 -0,46%
Dow Jones 22:00
48.462 -0,51%
Londra 17:35
9.867 -0,04%
Francoforte 17:35
24.351 +0,05%

New York: rosso per Wynn Resorts

(Teleborsa) - Composto ribasso per la società che gestisce una importante catena di Casino, in flessione dell'1,80% sui valori precedenti.

L'andamento di Wynn Resorts nella settimana, rispetto all'S&P-500, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Il quadro tecnico della compagnia con sede a Las Vegas suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 120,9 USD con tetto rappresentato dall'area 123,6. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 119,7.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
