Milano 17:35
44.773 -0,95%
Nasdaq 21:00
24.965 +0,03%
Dow Jones 21:01
47.417 -0,61%
Londra 17:40
10.354 -0,56%
Francoforte 17:35
23.640 -1,37%

New York: profondo rosso per International Flavors & Fragrances

Scende sul mercato il fornitore di aromi e profumi per i settori alimentare, bevande e prodotti per la casa, che soffre con un calo del 4,86%.
