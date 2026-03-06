Milano 16:26
44.086 -1,17%
Nasdaq 16:26
24.793 -0,91%
Dow Jones 16:26
47.337 -1,29%
Londra 16:26
10.294 -1,15%
Francoforte 16:26
23.591 -0,95%

Bath & Body Works scambia in rosso a New York

Migliori e peggiori, In breve
Bath & Body Works scambia in rosso a New York
Ribasso per il rivenditore di profumi e prodotti per la cura del corpo, che passa di mano in perdita del 7,02%.
Condividi
```