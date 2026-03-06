Milano
16:26
44.086
-1,17%
Nasdaq
16:26
24.793
-0,91%
Dow Jones
16:26
47.337
-1,29%
Londra
16:26
10.294
-1,15%
Francoforte
16:26
23.591
-0,95%
Venerdì 6 Marzo 2026, ore 16.42
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Bath & Body Works scambia in rosso a New York
Bath & Body Works scambia in rosso a New York
Migliori e peggiori
,
In breve
06 marzo 2026 - 16.10
Ribasso per il
rivenditore di profumi e prodotti per la cura del corpo
, che passa di mano in perdita del 7,02%.
Condividi
Leggi anche
New York: Bath & Body Works in forte calo
New York: Bath & Body Works in forte calo
Si muove in ribasso Bath & Body Works a New York
Carnival scambia in rosso a New York
Titoli e Indici
Bath & Body Works
-7,13%
Altre notizie
New York: scambi al rialzo per Kroger
New York: in bella mostra CF Industries Holdings
A New York, forte ascesa per CF Industries Holdings
New York: exploit di Intel
In evidenza Viatris sul listino di New York
Vola a New York Jabil
Guide
Come fare trading sull’oro: differenze tra futures, ETF e fondi auriferi
Quando si fa trading sull’oro tramite strumenti finanziari non si comprano lingotti, ma ci si espone al prezzo dell’oro. Questo prezzo è influenzato soprattutto da cinque fattori.
leggi tutto