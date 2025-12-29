Milano 14:02
44.518 -0,20%
Nasdaq 26-dic
25.644 0,00%
Dow Jones 26-dic
48.711 -0,04%
Londra 14:02
9.874 +0,03%
Francoforte 14:02
24.321 -0,08%

Piazza Affari: giornata depressa per Moltiply Group

Migliori e peggiori
Piazza Affari: giornata depressa per Moltiply Group
(Teleborsa) - Composto ribasso per il broker online per i mutui alle famiglie, in flessione dell'1,86% sui valori precedenti.

La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del FTSE Italia Mid Cap, ad evidenza del fatto che il movimento di Moltiply Group subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 34,08 Euro. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 34,73. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 35,38.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```