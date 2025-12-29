Piazza Affari: giornata depressa per Moltiply Group

broker online per i mutui alle famiglie

FTSE Italia Mid Cap

Moltiply Group

(Teleborsa) - Composto ribasso per il, in flessione dell'1,86% sui valori precedenti.La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del, ad evidenza del fatto che il movimento disubisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 34,08 Euro. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 34,73. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 35,38.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)