Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 29/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 29 dicembre
Sostanziale invarianza per l'Eurostoxx 50, che archivia la seduta con un +0,1%.
Lo status tecnico dell'Eurostoxx 50 è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 5.760, mentre il primo supporto è stimato a 5.743. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 5.777.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)