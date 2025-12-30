Milano 12:41
44.863 +0,96%
Nasdaq 29-dic
25.526 0,00%
Dow Jones 29-dic
48.462 -0,51%
Londra 12:41
9.909 +0,43%
Francoforte 12:41
24.445 +0,38%

Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 29/12/2025

Finanza
Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 29/12/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 29 dicembre

Sostanziale invarianza per l'Eurostoxx 50, che archivia la seduta con un +0,1%.

Lo status tecnico dell'Eurostoxx 50 è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 5.760, mentre il primo supporto è stimato a 5.743. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 5.777.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
