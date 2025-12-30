Milano 17:35
44.945 +1,14%
Nasdaq 18:01
25.506 -0,08%
Dow Jones 18:01
48.347 -0,24%
Londra 17:35
9.941 +0,75%
Francoforte 14:05
24.490 +0,57%

Borsa: Ingessato il Dow Jones (-0,06%)

Il Dow Jones esordisce a 48.434,88 punti

L'indice del principale listino USA tratta con un modesto -0,06%, a quota 48.434,88 in apertura.
