Milano 17:35
45.525 -0,45%
Nasdaq 18:31
25.779 -0,03%
Dow Jones 18:31
49.271 -0,64%
Londra 17:35
10.137 -0,03%
Francoforte 17:35
25.421 +0,06%

Borsa: Ingessato il Dow Jones (+0,05%)

Il Dow Jones esordisce a 49.616,95 punti

L'indice del principale listino USA tratta con un modesto +0,05%, a quota 49.616,95 in apertura.
