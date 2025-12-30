Milano 17:35
44.945 +1,14%
Nasdaq 18:02
25.505 -0,08%
Dow Jones 18:02
48.348 -0,24%
Londra 17:35
9.941 +0,75%
Francoforte 14:05
24.490 +0,57%

Borsa: Punta al rialzo Milano, in aumento dell'1,03% alle 16:00

Il FTSE MIB tratta a 44.894,47 punti

In breve, Finanza
Borsa: Punta al rialzo Milano, in aumento dell'1,03% alle 16:00
Milano lievita dell'1,03% alle 16:00 e scambia in utile a 44.894,47 punti.
Condividi
```