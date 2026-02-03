Milano 16:37
46.324 +0,69%
Nasdaq 16:37
25.414 -1,26%
Dow Jones 16:37
49.439 +0,06%
Londra 16:37
10.290 -0,50%
Francoforte 16:37
24.747 -0,20%

Borsa: Punta al rialzo Milano, in aumento dello 0,88% alle 13:00

Il FTSE MIB tratta a 46.409,62 punti

In breve, Finanza
Borsa: Punta al rialzo Milano, in aumento dello 0,88% alle 13:00
Milano lievita dello 0,88% alle 13:00 e scambia in utile a 46.409,62 punti.
Condividi
```