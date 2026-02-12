Milano 13:34
46.662 +0,32%
Nasdaq 11-feb
25.201 +0,29%
Dow Jones 11-feb
50.121 -0,13%
Londra 13:34
10.482 +0,10%
Francoforte 13:34
25.191 +1,35%

Borsa: Lieve rialzo per Milano, in crescita dello 0,29% alle 13:00

Il FTSE MIB continua le contrattazioni a 46.643,47 punti

Milano, in progresso dello 0,29% alle 13:00, tratta a 46.643,47 punti.
