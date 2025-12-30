Milano 12:43
44.869 +0,97%
Nasdaq 29-dic
25.526 0,00%
Dow Jones 29-dic
48.462 -0,51%
Londra 12:44
9.911 +0,45%
Francoforte 12:44
24.452 +0,41%

Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Francoforte (-0,03%)

Il DAX dà il via alle contrattazioni a 24.343,19 punti

In breve, Finanza
Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Francoforte (-0,03%)
Appiattita la performance dell'indice della Borsa di Francoforte, che passa di mano con un -0,03%, a quota 24.343,19 in apertura.
Condividi
```