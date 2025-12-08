Milano 17:35
43.433 0,00%
Nasdaq 18:33
25.583 -0,42%
Dow Jones 18:33
47.739 -0,45%
Londra 17:35
9.645 -0,23%
Francoforte 17:35
24.046 +0,07%

Borsa: Giornata cauta per Francoforte (+0,07%)

Il DAX termina gli scambi a 24.046,01 punti

Finanza
Non si allontana dalla parità Francoforte, che mostra un deludente +0,07%, archiviando la seduta a 24.046,01 punti.
