Milano 17:35
43.433 0,00%
Nasdaq 18:33
25.583 -0,42%
Dow Jones 18:33
47.739 -0,45%
Londra 17:35
9.645 -0,23%
Francoforte 17:35
24.046 +0,07%

Borsa: Andamento laterale per Francoforte (-0,05%)
Inizio di seduta fiacca per l'indice della Borsa di Francoforte, che riporta un cauto -0,05%, a quota 24.015,97 in apertura.
