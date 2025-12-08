Milano
17:35
43.433
0,00%
Nasdaq
18:33
25.583
-0,42%
Dow Jones
18:33
47.739
-0,45%
Londra
17:35
9.645
-0,23%
Francoforte
17:35
24.046
+0,07%
Lunedì 8 Dicembre 2025, ore 18.49
/ Borsa: Andamento laterale per Francoforte (-0,05%)
Borsa: Andamento laterale per Francoforte (-0,05%)
Il DAX prende il via a 24.015,97 punti
In breve
,
Finanza
08 dicembre 2025 - 09.06
Inizio di seduta fiacca per l'indice della Borsa di Francoforte, che riporta un cauto -0,05%, a quota 24.015,97 in apertura.
Argomenti trattati
Borsa
(1035)
·
Francoforte
(221)
Titoli e Indici
Germany DAX
+0,07%
