Francoforte: andamento rialzista per Rheinmetall AG

(Teleborsa) - Scambia in profit il produttore di armamenti e componenti per automobili
, che lievita dell'1,93%.
La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del DAX
, ad evidenza del fatto che il movimento di Rheinmetall AG
subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Rheinmetall AG
, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 1.541 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 1.565 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 1.526,5.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)