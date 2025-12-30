Milano 17:35
44.945 +1,14%
Nasdaq 18:03
25.507 -0,07%
Dow Jones 18:03
48.345 -0,24%
Londra 17:35
9.941 +0,75%
Francoforte 14:05
24.490 +0,57%

Francoforte: andamento rialzista per Rheinmetall AG

Migliori e peggiori
Francoforte: andamento rialzista per Rheinmetall AG
(Teleborsa) - Scambia in profit il produttore di armamenti e componenti per automobili, che lievita dell'1,93%.

La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del DAX, ad evidenza del fatto che il movimento di Rheinmetall AG subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.


Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Rheinmetall AG, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 1.541 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 1.565 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 1.526,5.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```