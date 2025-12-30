Milano 17:35
Legge di Bilancio, Santanchè: “una manovra seria e credibile per famiglie, imprese, lavoratori, e dimostra impegno per il turismo”
(Teleborsa) - "La manovra è legge. Una legge seria e credibile pensata per le famiglie, le imprese, i lavoratori, e che riconosce al turismo la sua importanza. Le misure, specialmente quelle a favore dei lavoratori e delle imprese, dimostrano l'impegno del governo a sostenere un comparto fondamentale per l'economia della Nazione. L'introduzione di contratti di filiera e il riconoscimento delle destinazioni turistiche di qualità sono iniziative che promuovono la sostenibilità e l'innovazione, garantendo un futuro prospero e solido per il turismo in Italia. Con queste risorse e semplificazioni, puntiamo a rendere la Nazione ancora più competitiva, sicura, stabile e attrattiva per i visitatori di tutto il mondo", commenta così il Ministro del Turismo Daniela Santanchè la legge di bilancio approvata dal parlamento.
